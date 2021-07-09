Миротворцы ООН в Мали подорвались на мине: ранены несколько человек
В Мали автомобиль миротворцев ООН подорвался на мине возле поселка Диалло в регионе Мопти. По предварительным данным, ранения получили 7 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на миссию ООН в Мали (МИНУСМА).
Отмечается, что взрыв произошел во время патрулирования миротворцами ООН района Мопти. Мина сработала, когда автомобиль с "голубыми касками" проезжал по дороге возле поселка Диалло.
Пострадали по меньшей мере семь миротворцев. По данным местных СМИ, трое военнослужащих получили серьезные ранения.
В сообщениях не указывается, в контингент какой страны входят раненые миротворцы.
Напомним, 25 июня в результате нападения боевиков на северо-востоке Мали ранения получили 15 миротворцев ООН.
Отметим, 21 июня в Мали нападению с использованием заминированного автомобиля подверглись французские военные.