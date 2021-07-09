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Миротворцы ООН в Мали подорвались на мине: ранены несколько человек

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Бамако, Пятница 09 июля 2021 21:03
Миротворцы ООН в Мали подорвались на мине: ранены несколько человек Фото: миротворцы ООН подорвались на мине в Мали (twitter.com/Gyllensporre)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Мали автомобиль миротворцев ООН подорвался на мине возле поселка Диалло в регионе Мопти. По предварительным данным, ранения получили 7 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на миссию ООН в Мали (МИНУСМА).

Отмечается, что взрыв произошел во время патрулирования миротворцами ООН района Мопти. Мина сработала, когда автомобиль с "голубыми касками" проезжал по дороге возле поселка Диалло.

Пострадали по меньшей мере семь миротворцев. По данным местных СМИ, трое военнослужащих получили серьезные ранения.

В сообщениях не указывается, в контингент какой страны входят раненые миротворцы.

Напомним, 25 июня в результате нападения боевиков на северо-востоке Мали ранения получили 15 миротворцев ООН.

Отметим, 21 июня в Мали нападению с использованием заминированного автомобиля подверглись французские военные.

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