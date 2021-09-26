У Малі можуть відстрочити президентські та парламентські вибори

Президентські та парламентські вибори в Малі можуть бути відкладені. Про це заявив прем'єр-міністр Малі Чогель Кокалла Майга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

За його словами вибори, які заплановані на початок 2022 року, можуть бути відкладені на кілька тижнів або місяців.

"Чи пройдуть вони 27 лютого або (відкладуть), скажімо, на два тижні, два місяці, кілька місяців", - сказав він.

Конкретне рішення з цього приводу обіцяють ухвалити на Національній асамблеї, яка відбудеться наприкінці жовтня.

"Для нас головне - провести вибори, які не будуть оскаржуватися", - сказав прем'єр-міністр.

Після другого державного перевороту, здійсненої військовими в травні, ЕКОВАС (Економічне співтовариство західноафриканських держав) ввело виборчий календар, що передбачає президентські й парламентські вибори в Малі в кінці лютого.