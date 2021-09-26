ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Малі можуть відстрочити президентські та парламентські вибори

Новость на русском →
Малі, Неділя 26 вересня 2021 23:22
У Малі можуть відстрочити президентські та парламентські вибори Фото: Чогель Кокалла Майга, прем'єр-міністр Малі (twitter.com/GouvMali)
Автор: Наталья Скороход

Президентські та парламентські вибори в Малі можуть бути відкладені. Про це заявив прем'єр-міністр Малі Чогель Кокалла Майга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За його словами вибори, які заплановані на початок 2022 року, можуть бути відкладені на кілька тижнів або місяців.

"Чи пройдуть вони 27 лютого або (відкладуть), скажімо, на два тижні, два місяці, кілька місяців", - сказав він.

Конкретне рішення з цього приводу обіцяють ухвалити на Національній асамблеї, яка відбудеться наприкінці жовтня.

"Для нас головне - провести вибори, які не будуть оскаржуватися", - сказав прем'єр-міністр.

Після другого державного перевороту, здійсненої військовими в травні, ЕКОВАС (Економічне співтовариство західноафриканських держав) ввело виборчий календар, що передбачає президентські й парламентські вибори в Малі в кінці лютого.

"Вимоги встановлюються, не ставлячи питань про те, які практичні кроки необхідно зробити, щоб цього домогтися", - зазначив Чогель Майга.

Нагадаємо, що Франція закриє військові бази в Малі. Про це заявив Макрон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мали Вибори
NEWS
Посол України про вибори в Німеччині: Берлін зацікавлений у збереженні нормандського формату
Посол України про вибори в Німеччині: Берлін зацікавлений у збереженні нормандського формату
DAILY
"Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом