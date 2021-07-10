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Франция закроет военные базы в Мали, - Макрон

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Франция, Суббота 10 июля 2021 01:34
Франция закроет военные базы в Мали, - Макрон Фото:президент Франции Эммануэль Макрон (Thierry Monasse/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Франция закрывает военные базы в Мали. Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что еще до конца 2021 года он начнет из закрывать на севере Мали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Франция, которая уже восемь лет борется с исламистскими боевиками в регионе Сахель вместе с правительством Мали, сначала переведет свои войска на юг страны, после чего сократит количество войск вполовину - примерно до 2500-3000 человек.

По словам Макрона, решение было принято "соответственно императиву удержания распространения угрозы на юг".

Также президент Франции заявил, что Париж будет продолжать находиться в регионе, несмотря на уменьшение количества военных.

Напомним, что сегодня миротворцы ООН в Мали подорвались на мине: ранены несколько человек.

Также ранее миротворцы ООН в Мали подверглись атаке заминированного автомобиля: ранены более 10 человек.

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