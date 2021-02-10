В Мали боевики обстреляли базу миротворцев ООН: 20 раненых

Боевики обстреляли базу миротворцев ООН в центре Мали. В результате обстрела пострадали 20 военнослужащих миротворческой миссии, ранения нескольких из них очень серьезные.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя миссии ООН Оливье Сальгадо.

Базу миротворцев обстреляли около 9:00 утра по киевскому времени. Он не уточнил, кто именно совершил обстрел миротворческого контингента, однако связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством" группы боевики регулярно совершают нападения на миротворцев в этом регионе.

"Руководитель миссии решительно осуждает нападение и приказал принять все средства для лечения раненых", - сказал Сальгадо.

С 2013 года развернутая на территории Мали миротворческая миссия ООН составляет более 14 тысяч миротворцев.