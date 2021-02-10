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В Мали боевики обстреляли базу миротворцев ООН: 20 раненых

Автор: Дмитрий Левицкий

Боевики обстреляли базу миротворцев ООН в центре Мали. В результате обстрела пострадали 20 военнослужащих миротворческой миссии, ранения нескольких из них очень серьезные.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя миссии ООН Оливье Сальгадо.

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Базу миротворцев обстреляли около 9:00 утра по киевскому времени. Он не уточнил, кто именно совершил обстрел миротворческого контингента, однако связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством" группы боевики регулярно совершают нападения на миротворцев в этом регионе.

"Руководитель миссии решительно осуждает нападение и приказал принять все средства для лечения раненых", - сказал Сальгадо.

С 2013 года развернутая на территории Мали миротворческая миссия ООН составляет более 14 тысяч миротворцев.

Напомним, в конце декабря 2020 года в результате нападения повстанцев в Центрально-Африканской Республике погибли трое миротворцев ООН, еще несколько получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что в конце января этого года в Демократической Республике Конго погиб украинский миротворец из состава миссии ООН.

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Новости Украины ООНобстрелМали
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