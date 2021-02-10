У Малі бойовики обстріляли базу миротворців ООН: 20 поранених

Бойовики обстріляли базу миротворців ООН в центрі Малі. В результаті обстрілу постраждали 20 військовослужбовців миротворчої місії, поранення декількох з них дуже серйозні.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву представника місії ООН Олів'є Сальгадо.

Базу миротворців обстріляли близько 9:00 ранку за київським часом. Він не уточнив, хто саме здійснив обстріл миротворчого контингенту, однак пов'язані з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою" групи бойовики регулярно здійснюють напади на миротворців в цьому регіоні.

"Керівник місії рішуче засуджує напад та наказав вжити всіх засобів для лікування поранених", - сказав Сальгадо.

З 2013 року розгорнута на території Малі миротворча місія ООН складає понад 14 тисяч миротворців.