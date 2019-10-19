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Маленькое чудо: Снежана Бабкина умилила праздничным фото с сыночком

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.10.2019 - 23:30
Маленькое чудо: Снежана Бабкина умилила праздничным фото с сыночком
Сергей и Снежана Бабкины с сыном Елисеем (Фото: instagram.com/babkin_official)

Снежана Бабкина рассказала, что сыну Елисею уже четыре месяца

Сергей и Снежана Бабкины, которые недавно крестили своего сыночка Елисея в знаковом месте, поделились с поклонниками счастливой новостью о своеобразном "мини-юбилее" - малышу уже исполнилось четыре месяца. Цветущая мама показала в сети нежный снимок с ребенком и поразила своим цветущим видом и светлой красотой.

Снежана в Instagram опубликовала праздничное фото с Елисейкой. 34-летняя мама троих детей в розовой футболке держит на руках малыша, который в сравнении с предыдущими кадрами действительно заметно подрос.

Маленькое чудо: Снежана Бабкина умилила праздничным фото с сыночком

Снежана Бабкина с сыном Елисеем (instagram.com/snezhana_babkina)

"А нам плюс ко всему сегодня 4 месяца! Молоденький Елисейка и молоденькая Снежанка", - подписала она кадр.

Известный артист из Харькова со своей женой просто обожают сынишку, который растет настоящим меломаном и музыкальным критиком - звездный папа часто исполняет ему дома новые хиты, и даже берет на выступления.

И конечно же на отдых, когда позволяет концертный график, они отправляются всей семьей. Так, напомним, недавно Сергей и Снежана вместе с детьми Артуром, Веселиной и малышом Елисеем ездили в Сардинию.

Маленькое чудо: Снежана Бабкина умилила праздничным фото с сыночком

Снежана Бабкина с мужем и детьми на Сардинии (instagram.com/snezhana_babkina)

Пользователи сети поздравляют счастливых родителей и просто купают Снежану и малыша в комплиментах, желая самое лучшее всей семье. Также многие отмечают, что Бабкина от радости материнства просто сияет и цветет, выглядит даже моложе.

  • Наши поздравления! Пусть растет здоровеньким и родителям на радость;
  • Здоровья вам!
  • Пусть Елисей Сергеевич растет здоровеньким мужчиной.
  • Сладенькие!
  • Счастья вам и вашему малышу! Обожаю наблюдать за вашими фото и видео. Вы суперовые!
  • Елисейчик - ваше маленькое чудо, которое радует вас и вы с ним просто расцветаете!
  • Поздравляю вас, растите здоровенькие!
  • Пупсик!
  • Подрос манюська!
  • Вам очень идет новая прическа!
  • Растите здоровыми и счастливыми! Снежка, ты вообще как девочка 15 лет;
  • Крепкого здоровья вам и Елисею. Очень красивые!
  • Здоровья ему и вам и всей вашей семье!
  • Такая красивая! Очень идет новый образ...

Маленькое чудо: Снежана Бабкина умилила праздничным фото с сыночком

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Как сообщалось ранее, не так давно Снежана Бабкина впервые показала фигуру в купальнике через два месяца после рождения третьего ребенка. Поклонники засыпали ее комплиментами, ведь жена украинского артиста в прекрасной форме.

"Женщина-вамп": Сергей Бабкин перевоплотился в известную певицу "На концерты ездим вместе": Снежана Бабкина умилила подробностями о маленьком сыночке
Новости Украины Сергей Бабкинновости шоу-бизнесаСнежана Бабкина
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