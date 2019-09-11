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Счастливые Сергей и Снежна Бабкины крестили сыночка в знаковом месте

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.09.2019 - 09:49
Счастливые Сергей и Снежна Бабкины крестили сыночка в знаковом месте
Фото: Сергей и Снежана Бабкины с сыном Елисеем (instagram.com/babkin_official)

Музыкант и его жена крестили малыша в особенном для них месте

Счастливые родители Сергей и Снежана Бабкины не расстаются с двухмесячным сыном Елисеем – они берут малыша на гастроли музыканта и даже решились полететь с ним в Италию. Сын – первый слушатель и главный поклонник звездного папы, которого тот охотно берет на стадию, а дома исполняет ему новые хиты под гитару. Сергей и Снежана – духовные люди, они не только расписаны официально, но и венчались в храме. Теперь же в их семье произошло не менее знаменательное событие - многодетное семейство Бабкиных во вторник, 10 сентября, крестили Елисея.

Новое счастливое семейное фото Бабкин опубликовал в Instagram. В подписи артист рассказал, что решил окрестить сына в храме, в котором венчался с женой более 11 лет тому. На снимке Сергей обнимает жену, а рядом на специальном столике лежит малыш Елисей в окружении икон.

"Сегодня волшебный день. День, в который мы окрестили Елисея Сергеевича. Днепропетровская область, село Богатое. Именно в этой церкви наш Отец Андрей венчал нас со Снежаной 11,5 лет назад. А сегодня он окрестил нашего сына", – поделился радостной новость Сергей.

Счастливые Сергей и Снежна Бабкины крестили сыночка в знаковом месте

Фото: Сергей и Снежана Бабкины с сыном Елисеем (instagram.com/babkin_official)

Поклонники поздравили родителей и малыша со знаменательным событием и оставили для них немало теплых слов и пожеланий.

  • Поздравляем Вас! Здоровья ангелочку
  • Со светлым вашим праздником Вашу семью. Дай Бог ему всех благ мира
  • Снежана, вы супер-женщина. Мужчину делает женщина. Это факт
  • Поздравляю с самым сокровенным днем в вашей семье,мира и всех благ вашей семье.Бабкины, вы супер- семья
  • Святістю повен ваш день! Вітаю, ви неймовірно справжні
  • Молодцы, дай Бог Вам здоровья, счастья и благополучия Вашей прекрасной семье!
  • Вы прекрасны! Всего вам самого хорошего
  • Поздравляем. Доброго, сильного и мудрого Ангела-Хранителя Елисею
  • Ваша семья - пример для подражания и большая редкость
  • Поздравления. И счастья безмерного

Скриншот комментариев

Напомним, что Сергей и Снежана Бабкины душевно поздравили дочку Василину с днем рождения.

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Новости Украины Сергей БабкинСнежана Бабкина
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