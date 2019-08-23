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"Нимфа морей": Снежана Бабкина поразила фигурой после родов

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.08.2019 - 10:56
"Нимфа морей": Снежана Бабкина поразила фигурой после родов
Фото: Снежана и Сергей Бабкины (instagram.com/babkin_official)

Вместе с новорожденным сыном семейство отдыхает в Италии

Всего два месяца назад украинский музыкант Сергей Бабкин и его супруга Снежана стали родителями в третий раз - у них родился сыночек Елисей. Супруги решили, что они вполне заслужили отпуск, и отправились на Сардинию вместе с детьми, включая новорожденного малыша. Ранее Снежана рассказала, как прошел перелет с ребенком и поделилась полезными советами.

Артисты в восторге от красоты и невероятно бирюзовой воды итальянского курорта и с удовольствием делятся в сети красочными снимками. Так, Бабкина опубликовала на своей странице в Instagram эффектное фото, на котором она запечатлена на носу яхты в цельном черном купальнике. Стоит отметить, что мама троих детей находится в прекрасной форме всего через два месяца после родов!

"50 оттенков моего любимого", - прокомментировала Снежана.

&quot;Нимфа морей&quot;: Снежана Бабкина поразила фигурой после родов

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

Подписчики оставили множество теплых отзывов, восхищаясь красотой и фигурой Бабкиной, а также потрясающим морским видом.

  • Цвет воды и впрямь невероятен! Синий бархат
  • Снежана, вы такая всегда естественная. Не теряйте этого качества
  • Красотка
  • Вы удивительно прекрасны! И Вы в прекрасной форме
  • Яка красуня, і хіба скажеш, що народила вже трьох дітей?
  • Нимфа морей!
  • Божественная рапсодия!
  • О, Mamma Mia!!! Какая синева!!! Море просто восторг!!! И красотка в чёрном купальнике тоже!!!
  • Какая красивая
  • Снежана, Вы как афродита
  • Кажется, уже вернулась в форму?
  • Божественная женщина

&quot;Нимфа морей&quot;: Снежана Бабкина поразила фигурой после родов

Скриншот комментариев (instagram.com/snezhana_babkina)

К слову, ранее Снежана показала еще несколько ярких кадров - к примеру, романтическое фото поцелуя с мужем прямо в бирюзовой воде, а также снимок с малышом Елисеем.

&quot;Нимфа морей&quot;: Снежана Бабкина поразила фигурой после родов&quot;Нимфа морей&quot;: Снежана Бабкина поразила фигурой после родов

Фото: Снежана и Сергей Бабкины (instagram.com/snezhana_babkina)

Стоит отметить, что первые кадры звездного отдыха на Сардинии музыкант Сергей Бабкин уже опубликовал в своем профиле. Фото такие яркие, что выглядят, как поздравительная открытка, а так же поклонницы творчества Сергея отметили, что у него неплохой пресс на пляжных снимках.

Читайте также, как Сергей Бабкин умилил сеть "музыкальным" вечером с сыночком.

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Новости Украины Сергей БабкинфигураСнежана Бабкина
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