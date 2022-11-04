Фото: маленька Венеція. Мер Миколаєва розповів про численні прориви труб у місті (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Миколаєві через солону воду збільшилась кількість проривів. Місто "перетворюється" в маленьку Венецію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в ефірі телемарафону.

"В нас є проблеми з водою, з трубами. Внаслідок того, що по них тече солона вода, кількість поривів збільшилась у 20 разів. Це означає, що сьогодні в нас не Миколаїв, а якась маленька Венеція, повсюди тече вода, з якою борються команди нашого водоканалу, а також залучені 8 підрядних організацій", - заявив Сєнкевич.