Частина Миколаєва залишилась без водопостачання: подробиці

У четвер, 3 листопада, у Миколаєві зникла вода. Причиною для цього стала аварія на водопровідній мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Миколаївської міської ради.

Також досі без води мешканці будинків по:

За наявною інформацією, орієнтовно до 20:00 4 жовтня припинено водопостачання в будинки за адресами:

Нагадаємо, що у Миколаєві сьогодні, 24 жовтня, сталась аварія на водопровідній мережі. Станом на 15.00 частина міста тимчасово залишається без води.

Російські війська у квітні цього року цілеспрямовано підірвали водопровід, яким питна вода надходила до Миколаєва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.