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Частина Миколаєва залишилась без водопостачання: подробиці

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Миколаїв, Четвер 03 листопада 2022 20:34
Частина Миколаєва залишилась без водопостачання: подробиці Фото: Частина Миколаєва залишилась без водопостачання (t.me/mykolaivrada)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 3 листопада, у Миколаєві зникла вода. Причиною для цього стала аварія на водопровідній мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Миколаївської міської ради.

За наявною інформацією, орієнтовно до 20:00 4 жовтня припинено водопостачання в будинки за адресами:

  • вулиця Рюміна від проспекту Центрального до вулиці Сінної;
  • вулиця Сінна від вулиці Рюміна до вулиці 8 Березня;
  • вулиця 8 Березня від вулиці Сінної до проспекту Центрального;
  • проспект Центральний від вулиці 8 Березня до вулиці Рюміна.

Також досі без води мешканці будинків по:

  • вулиця Китобоїв від вулиці Космонавтів до вулиці Новозаводської;
  • вулиця Новозаводська від вулиці Китобоїв до проспекту Миру;
  • проспект Миру від вулиці Новозаводської до вулиці Космонавтів;
  • вулиця Космонавтів від проспекту Миру до вулиці Китобоїв.

Нагадаємо, що у Миколаєві сьогодні, 24 жовтня, сталась аварія на водопровідній мережі. Станом на 15.00 частина міста тимчасово залишається без води.

Російські війська у квітні цього року цілеспрямовано підірвали водопровід, яким питна вода надходила до Миколаєва.

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