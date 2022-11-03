Частина Миколаєва залишилась без водопостачання: подробиці
Фото: Частина Миколаєва залишилась без водопостачання (t.me/mykolaivrada)
У четвер, 3 листопада, у Миколаєві зникла вода. Причиною для цього стала аварія на водопровідній мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Миколаївської міської ради.
За наявною інформацією, орієнтовно до 20:00 4 жовтня припинено водопостачання в будинки за адресами:
- вулиця Рюміна від проспекту Центрального до вулиці Сінної;
- вулиця Сінна від вулиці Рюміна до вулиці 8 Березня;
- вулиця 8 Березня від вулиці Сінної до проспекту Центрального;
- проспект Центральний від вулиці 8 Березня до вулиці Рюміна.
Також досі без води мешканці будинків по:
- вулиця Китобоїв від вулиці Космонавтів до вулиці Новозаводської;
- вулиця Новозаводська від вулиці Китобоїв до проспекту Миру;
- проспект Миру від вулиці Новозаводської до вулиці Космонавтів;
- вулиця Космонавтів від проспекту Миру до вулиці Китобоїв.
Нагадаємо, що у Миколаєві сьогодні, 24 жовтня, сталась аварія на водопровідній мережі. Станом на 15.00 частина міста тимчасово залишається без води.
Російські війська у квітні цього року цілеспрямовано підірвали водопровід, яким питна вода надходила до Миколаєва.
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