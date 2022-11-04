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Маленькая Венеция. Мэр Николаева рассказал о многочисленных прорывах труб в городе

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Пятница 04 ноября 2022 12:09
Маленькая Венеция. Мэр Николаева рассказал о многочисленных прорывах труб в городе Фото: маленькая Венеция. Мэр Николаева рассказал о многочисленных прорывах труб в городе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Николаеве из-за соленой воды увеличилось количество прорывов. Город "превращается" в маленькую Венецию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Николаева Александра Сенкевича в эфире телемарафона.

"У нас есть проблемы с водой, с трубами. Вследствие того, что по ним течет соленая вода, количество порывов увеличилось в 20 раз. Это значит, что сегодня у нас не Николаев, а какая-то маленькая Венеция, повсюду течет вода, с которой борются команды нашего водоканала, а также привлечены 8 подрядных организаций", - заявил Сенкевич.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 3 ноября, в результате аварии в водопроводной сети, в Николаеве исчезла вода.

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