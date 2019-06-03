Мальдини станет новым техническим директором "Милана"

Легендарный защитник сменит должность в клубе
Бывший защитник "Милана" Паоло Мальдини в ближайшее время станет новым техническим директором клуба. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее бывший футболист "россонери" занимал в клубе должность директора по стратегическому развитию.
Однако недавно появилась информация, что исполнительный директор "Милана" Иван Газидис хочет, чтобы у Мальдини была большая ответственность и некоторые обязанности.
Напомним, недавно главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо принял решение покинуть клуб.
В завершившемся сезоне Милан занял 5 место, не сумев квалифицироваться в Лигу чемпионов.