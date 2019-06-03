Мальдини станет новым техническим директором "Милана"

Бывший защитник "Милана" Паоло Мальдини в ближайшее время станет новым техническим директором клуба. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее бывший футболист "россонери" занимал в клубе должность директора по стратегическому развитию.

Однако недавно появилась информация, что исполнительный директор "Милана" Иван Газидис хочет, чтобы у Мальдини была большая ответственность и некоторые обязанности.

Напомним, недавно главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо принял решение покинуть клуб.

В завершившемся сезоне Милан занял 5 место, не сумев квалифицироваться в Лигу чемпионов.