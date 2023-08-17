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В Малайзії літак впав на автостраду, багато загиблих

Фото: в Малайзії літак впав на автостраду, багато загиблих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Малайзії сталась авіакатастрофа під час якої літак впав на автостраду. Внаслідок трагедії загинули десятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Згідно з даними правоохоронців, внаслідок авіакатастрофи загинули двоє автомобілістів й вісім осіб, які перебували у літаку, коли він впав на місцеве шосе. 

Зазначається, що Beechcraft Model 390 прямував з Лангкаві до Селангора і намагався приземлитися, коли розбився.

За словами начальника поліції федеративного штату, літак втратив зв'язок з диспетчерською вежею за дві хвилини до того, як повинен був приземлитись в міському аеропорту імені султана Абдула Азіза Шаха.

Як пише CNN, літак врізався в автомобіль й мотоцикл. 

"Ніхто не вижив в аварії. Жертви також ще мають бути ідентифіковані, про це буде повідомлено в належний час. Потрібно провести судово-медичну експертизу", - заявив Міністр транспорту Ентоні Локе під час пресконференції. 

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Малайзия