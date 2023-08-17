В Малайзії літак впав на автостраду, багато загиблих

Згідно з даними правоохоронців, внаслідок авіакатастрофи загинули двоє автомобілістів й вісім осіб, які перебували у літаку, коли він впав на місцеве шосе.

Зазначається, що Beechcraft Model 390 прямував з Лангкаві до Селангора і намагався приземлитися, коли розбився.

За словами начальника поліції федеративного штату, літак втратив зв'язок з диспетчерською вежею за дві хвилини до того, як повинен був приземлитись в міському аеропорту імені султана Абдула Азіза Шаха.

Як пише CNN, літак врізався в автомобіль й мотоцикл.

"Ніхто не вижив в аварії. Жертви також ще мають бути ідентифіковані, про це буде повідомлено в належний час. Потрібно провести судово-медичну експертизу", - заявив Міністр транспорту Ентоні Локе під час пресконференції.