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В Малайзии самолет упал на автостраду, много погибших

Фото: в Малайзии самолет упал на автостраду, многие погибшие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Малайзии произошла авиакатастрофа во время которой самолет упал на автостраду. В результате трагедии погибли десять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Согласно данным правоохранителей, в результате авиакатастрофы погибли двое автомобилистов и восемь человек, которые находились в самолете, когда он упал на местное шоссе. 

Отмечается, что Beechcraft Model 390 направлялся из Лангкави в Селангор и пытался приземлиться, когда разбился.

По словам начальника полиции федеративного штата, самолет потерял связь с диспетчерской башней за две минуты до того, как должен был приземлиться в городском аэропорту имени султана Абдула Азиза Шаха.

Как пишет CNN, самолет врезался в автомобиль и мотоцикл.

"Никто не выжил в аварии. Жертвы также еще должны быть идентифицированы, об этом будет сообщено в должное время. Нужно провести судебно-медицинскую экспертизу", - заявил Министр транспорта Энтони Локе на пресс-конференции.

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Малайзия