Малайзия призвала не политизировать суд по катастрофе MH17

Власти Малайзии в шестую годовщину катастрофы рейса MH17 на Донбассе призывают не политизировать расследование и судебный процесс. Официальный Куала-Лумпур требует не допустить политического давления на суд.

Официальное обращение министра транспорта Малайзии Ви Ка Сионга опубликовано на его странице в Facebook.

Министр от имени правительства Малайзии выразил солидарность с родственниками 298 жертв авиакатастрофы, в том числе 43 малазийских пассажиров и членов экипажа, которые хотят добиться справедливости в суде.

Малайзия в очередной раз заявляет о своей приверженности Совместной следственной группе (JIT) и судебному процессу, который заслуживает доверия и проходит открыто. А также настаивает, что все государства и субъекты должны в полной мере сотрудничать со следствием в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.

"Нельзя допустить, чтобы это расследование и судебное разбирательство прекратились со временем или под влиянием политического давления какого-либо государства. Только тщательный и исчерпывающий юридический процесс привлечения виновных в этом бесчеловечном преступлении к ответственности может почтить память жертв и ближайших родственников", - добавил Сионг.

Он также подчеркнул, что Малайзия остается твердой в своих обязательствах добиться компенсаций для семей погибших.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский завил, что Киев заинтересован в том, чтобы открылась вся правда о катастрофе самолета "Малазийских авиалиний" на Донбассе в июле 2014 года.

Европейский союз уже выступил со своим заявлением и ожидает, что Россия возьмет ответственность за катастрофу MH17.

Авиакатастрофа самолета рейса MH17 Амстердам - Куала-Лумпур произошла 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. По данным следствия, пассажирский борт сбили из установки "Бук", которую боевикам предоставила Российская Федерация. На сегодня подозреваемыми в этом деле проходят трое граждан России и один украинец.