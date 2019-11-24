Скриншот: суматранский носорог Иман (The Star Online)

У 25-летней самки по имени Иман был рак, она умерла в субботу, 23 ноября

В Малайзии умерла последняя самка суматранського носорога, после чего этот вид официально признали вымершим в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

У 25-летней самки по имени Иман был рак, она умерла в субботу, 23 ноября. В течение последних пяти лет аона жила под присмотром людей.

"Ее смерть была естественной, и непосредственная причина была отнесена к категории шоковых. Иман уделяли пристальное внимание и заботу с того момента, как ее получили в марте 2014 года, вплоть до момента ее смерти", - заявила министр туризма, культуры и окружающей среды штата Сабах Кристин Лью.

Последний самец малазийского носорога умер в мае этого года.

Суматранский носорог отличается наличием двух рогов - основного, полноценного, и дополнительного, недоразвитого.

Отмечается, что, кроме содержащихся в неволе носорогов, в Азии осталось около 100 особей этого вида. Он находится под загрозой вымирания.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате лесного пожара на севере австралийского штата Новый Южный Уэльс могли погибнуть сотни коал. Пожар охватил около 20 гектаров леса, который был одним из основных мест обитания коал в штате.

Также РБК-Украина сообщало, что из-за засухи в национальном парке Гванге в Зимбабве от голода погибли не менее 55 слонов.