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У Малайзії померла остання самка суматранського носорога

Новини » В світі     24.11.2019 - 02:38
У Малайзії померла остання самка суматранського носорога
Скріншот: суматранський носоріг Іман (The Star Online)

У 25-річної самиці на ім’я Іман був рак, вона померла в суботу, 23 листапада

У Малайзії померла остання самиця суматранського носорога, після чого цей вид офіційно визнали вимерлим у країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

У 25-річної самиці на ім’я Іман був рак, вона померла в суботу, 23 листапада. Протягом останніх п'яти років аона жила під наглядом людей.

"Її смерть була природною, і безпосередня причина була віднесена до категорії шокових. Іман приділяли пильну увагу і турботу з того моменту, як її отримали в березні 2014 року, аж до моменту її смерті", - заявила міністр туризму, культури і навколишнього середовища штату Сабах Крістін Лʼю.

Останній самець малазійського носорога помер у травні цього року.

Суматранський носоріг вирізняється наявністю двох рогів - основного, повноцінного, і додаткового, недорозвиненого.

Зазначається, що, крім утримуваних в неволі носорогів, в Азії залишилося близько 100 особин цього виду. Він перебуває під загрозою вимирання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті лісової пожежі на півночі австралійського штату Новий Південний Уельс могли загинути сотні коал. Пожежа охопила приблизно 20 гектарів лісу, який був одним з основних місць проживання коал в штаті.

Також РБК-Україна повідомляло, що через посуху в національному парку Гванге в Зімбабве від голоду загинули не менше 55 слонів.

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