В Малайзии столкнулись два поезда метро, более 200 человек пострадали

Инцидент произошел 24 мая около 20:45 (15:45 по киевскому времени). Два поезда легкорельсового метро столкнулись в подземном тоннеле недалеко от башен-близнецов Петронас.

По словам начальника районной полиции Мохамада Зайнала Абдулла, один из столкнувшихся поездов перевозил пассажиров, второй был запущен в тестовом режиме и был пустым.

В результате происшествия 47 человек серьезно пострадали, а еще 166 получили незначительные травмы.

"Мы все еще расследуем инцидент..., но мы подозреваем, что, возможно, произошло недопонимание со стороны центра управления поездами", - заявил Мохамад Зайнал.