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У Малайзії зіткнулися два потяги метро, понад 200 людей постраждали

Автор: РБК-Україна

У столиці Малайзії місті Куала-Лумпур сталося зіткнення двох поїздів метро. В результаті інциденту постраждали понад 200 осіб.

Про це повідомляє Alghadeer TV.

Інцидент стався 24 травня близько 20:45 (15:45 за київським часом). Два потяги легкорельсового метро зіткнулися в підземному тунелі недалеко від веж-близнюків Петронас.

За словами начальника районної поліції Мохамада Зайнала Абдулла, один з поїздів, що зіткнулися перевозив пасажирів, другий був запущений в тестовому режимі і був порожнім.

В результаті події 47 осіб серйозно постраждали, а ще 166 отримали незначні травми.

"Ми все ще розслідуємо інцидент..., але ми підозрюємо, що, можливо, відбулося непорозуміння з боку центру управління поїздами", - заявив Мохамад Зайнал.

Нагадаємо, в Єгипті 26 березня сталася аварія поїзда. На півдні країни в місті Тахта провінції Сохаг, поїзд, який прямував з Луксора в Олександрію, врізався ззаду в Інший пасажирський поїзд, який прямував з Асуана в Каїр. В результаті зіткнення два вагони з пасажирами зійшли з рейок.

В результаті зіткнення пасажирських поїздів загинули 19 людей. Постраждалими в результаті події вважаються 185 осіб.

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Новини України метроМалайзиястолкновениеКуала-Лумпур