У Малайзії зіткнулися два потяги метро, понад 200 людей постраждали

Інцидент стався 24 травня близько 20:45 (15:45 за київським часом). Два потяги легкорельсового метро зіткнулися в підземному тунелі недалеко від веж-близнюків Петронас.

За словами начальника районної поліції Мохамада Зайнала Абдулла, один з поїздів, що зіткнулися перевозив пасажирів, другий був запущений в тестовому режимі і був порожнім.

В результаті події 47 осіб серйозно постраждали, а ще 166 отримали незначні травми.

"Ми все ще розслідуємо інцидент..., але ми підозрюємо, що, можливо, відбулося непорозуміння з боку центру управління поїздами", - заявив Мохамад Зайнал.