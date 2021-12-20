Филиппины накрыл тайфун "Рай": более 140 человек погибли

Тайфун "Рай" , обрушившейся на Филиппины, продолжает забирать человеческие жизни. По последним данным, в результате стихии, погибло 146 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Губернатор провинции Бохол в центральной части Филиппин Артур Яп сообщил, что там погибли 72 человека, еще 10 пропали без вести и 13 получили травмы. Он отметил, что число погибших может значительно увеличиться, потому что только 33 из 48 мэров смогли сообщить ему о нарушении связи.

Яп приказал мэрам своей провинции с населением более 1,2 миллиона человек задействовать свои чрезвычайные полномочия, чтобы обеспечить людей продуктами питания и питьевой водой.

Агентство по реагированию на стихийные бедствия, национальная полиция и местные власти сообщили по меньшей мере о 64 смертельных случаях. Большинство людей пострадали от падающих деревьев и обрушившихся стен, от наводнений оползней.

Официальные лица на Динагатских островах сообщили о 10 погибших только в нескольких городах, в результате чего общее число погибших на данный момент достигло 146.

В самый сильный период тайфун сопровождался устойчивыми ветрами со скоростью 195 километров в час и порывами до 270 км/ч, что сделало его одним из самых мощных за последние годы.

Паводковые воды привели к наводнениям в прибрежном городке Бохола Лобок. Жители города оказались в ловушке, они спасались на крышах и на деревьях. На следующий день их спасла береговая охрана.

На Динагатских островах крыши почти всех домов, включая убежища, были либо повреждены, либо полностью снесены ветром.