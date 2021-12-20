ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Филиппины накрыл тайфун "Рай": более 140 человек погибли

Новина українською →
Филиппины, Понедельник 20 декабря 2021 01:09
Филиппины накрыл тайфун "Рай": более 140 человек погибли Фото: тайфун Рай забрал 146 жизней в Филиппинах ((twitter.com/SalesMarlon))
Автор: Наталья Скороход

Тайфун "Рай", обрушившейся на Филиппины, продолжает забирать человеческие жизни. По последним данным, в результате стихии, погибло 146 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Губернатор провинции Бохол в центральной части Филиппин Артур Яп сообщил, что там погибли 72 человека, еще 10 пропали без вести и 13 получили травмы. Он отметил, что число погибших может значительно увеличиться, потому что только 33 из 48 мэров смогли сообщить ему о нарушении связи.

Яп приказал мэрам своей провинции с населением более 1,2 миллиона человек задействовать свои чрезвычайные полномочия, чтобы обеспечить людей продуктами питания и питьевой водой.

Агентство по реагированию на стихийные бедствия, национальная полиция и местные власти сообщили по меньшей мере о 64 смертельных случаях. Большинство людей пострадали от падающих деревьев и обрушившихся стен, от наводнений оползней.

Официальные лица на Динагатских островах сообщили о 10 погибших только в нескольких городах, в результате чего общее число погибших на данный момент достигло 146.

В самый сильный период тайфун сопровождался устойчивыми ветрами со скоростью 195 километров в час и порывами до 270 км/ч, что сделало его одним из самых мощных за последние годы.

Паводковые воды привели к наводнениям в прибрежном городке Бохола Лобок. Жители города оказались в ловушке, они спасались на крышах и на деревьях. На следующий день их спасла береговая охрана.

На Динагатских островах крыши почти всех домов, включая убежища, были либо повреждены, либо полностью снесены ветром.

По меньшей мере 227 городов лишились электричества из-за стихии. Его восстановили только в 21 районе. Три региональных аэропорта были повреждены, в том числе два, которые остаются закрытыми.

Ранее сообщалось, что жертвами тайфуна стали 75 человек. Также 300 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Данилов о возможном вторжении России: оружия в "час X" будет достаточно для отпора
Данилов о возможном вторжении России: оружия в "час X" будет достаточно для отпора
DAILY
Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах