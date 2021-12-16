Малая приватизация. Сделка на миллиард по продаже "Электронмаша" сорвалась

Сделка почти на 1 млрд гривен о приватизации киевского завода "Электронмаш", аукцион по которому провели в ноябре, сорвалась. Победитель торгов вовремя не подписал договор купли-продажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта "Prozorro.Продажи" .

В частности, на странице лота размещен акт о неподписании договора, в котором говорится, что победителю торгов компании "Лортен Груп" предоставили проект договора купли-продажи. Но она не подписала его в срок, который завершился 13 декабря.

Также сообщается, что в протоколе о результатах аукциона по продаже "Электронмаша" покупатель обязывался подписать договор купли продажи в течение 30 дней.