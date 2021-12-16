Мала приватизація. Угода на мільярд з продажу "Електронмашу" зірвалася

Угода майже за 1 млрд гривень про приватизацію київського заводу "Електронмаш", аукціон за яким провели в листопаді, зірвалася. Переможець торгів вчасно не підписав договір купівлі-продажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту "Prozorro.Продаж" .

Зокрема, на сторінці лота розміщено акт про непідписання договору, в якому говориться, що переможцю торгів компанії "Лортен Груп" надали проект договору купівлі-продажу. Але вона не підписала його в термін, який завершився 13 грудня.

Також повідомляється, що в протоколі про результати аукціону з продажу "Електронмашу" покупець зобов'язувався підписати договір купівлі продажу протягом 30 днів.