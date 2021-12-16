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Мала приватизація. Угода на мільярд з продажу "Електронмашу" зірвалася

Автор: Юлія Бойко

Угода майже за 1 млрд гривень про приватизацію київського заводу "Електронмаш", аукціон за яким провели в листопаді, зірвалася. Переможець торгів вчасно не підписав договір купівлі-продажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту "Prozorro.Продаж".

Зокрема, на сторінці лота розміщено акт про непідписання договору, в якому говориться, що переможцю торгів компанії "Лортен Груп" надали проект договору купівлі-продажу. Але вона не підписала його в термін, який завершився 13 грудня.

Також повідомляється, що в протоколі про результати аукціону з продажу "Електронмашу" покупець зобов'язувався підписати договір купівлі продажу протягом 30 днів.

Відзначимо, компанія "Лортен Груп" перемогла в торгах, запропонувавши за "Електронмаш" 970 мільйонів гривень і 1 копійку - ця сума була в 14 разів вище стартової.

За даними реєстрів Мін'юсту, розмір статутного капіталу цієї компанії становив 100 гривень.

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ЭлектронмашПриватизація держпідприємств