"Малага" объявила о расторжении контракта с Селезневым

Фото: Евгений Селезнев (malagacf.com)

Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию

"Малага" объявила о расторжении контракта с украинским нападающим Евгением Селезневым. Об этом сообщается на сайте испанской команды.

Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

Селезнев стал игроком испанской команды в январе, перейдя из турецкого "Акхисара Беледиеспора". За это время 34-летний футболист провел 12 матчей в Ла Лиге, результативными действиями не отметился.

Отметим, что "Малага" испытывает серьезные финансовые трудности, находясь на грани банкротства.

В прошлом сезоне испанский клуб был близок к возвращению в Примеру, но не прошел в стыковых матчах "Депортиво".

Напомним, ранее известно, что Селезнев вошел в сферу интересов нескольких турецких клубов.