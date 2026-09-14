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Мала приватна ППО: експерт пояснив, коли бізнес зможе законно збивати дрони

11:42 14.09.2026 Пн
2 хв
Чи має право на існування приватна ППО в Україні?
aimg Лев Шевченко
Мала приватна ППО: експерт пояснив, коли бізнес зможе законно збивати дрони Фото: мобільна вогнева група ППО (Getty Images)
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Дедалі більше приватних компаній зацікавлені у власному захисті від дронових атак, але питання залишається за законодавчим урегулюванням.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив керівник відділу безпілотних технологій Фонду Сергія Притули Кирило Люков.

Чи є перспективи у малої приватної ППО

За словами Люкова, ніша малої приватної ППО має право на існування — за умови, що будуть адекватно прописані норми. Йдеться, зокрема, про врегулювання роботи з вибухівкою, яка необхідна для протидії дронам.

"Якщо є зацікавлені компанії, які готові це спонсорувати, - така ніша точно має право на існування", - зазначив експерт.

Люков додав, що навчати можна й цивільних - це можуть бути корпоративні служби безпеки або залучені приватні компанії. Питання, за словами Люкова, лише в тому, як законно нормалізувати цей процес: якщо це можливо, у такому підході є сенс.

Як приватна безпека адаптується до дронових загроз

Люков зазначив, що поява дронової загрози - це вже глобальна тенденція безпеки у світі, а не суто українська специфіка. За його словами, раніше служби безпеки, які убезпечували масові заходи на кшталт футбольних матчів, надавали певний обмежений набір функцій за договором.

"Тепер їм варто враховувати можливість, що у "чашу" стадіону може залетіти невеликий дрон і підірватися", - пояснив експерт.

Відповідно, за словами Люкова, зараз відбувається зміна глобальної системи в приватних компаніях, і тепер їм необхідно убезпечувати ще й повітряний простір над об'єктами, які вони охороняють.

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Легалізація приватної ППО в Україні розвивається поступово протягом 2026 року. Раніше повідомлялося, що до експериментального проєкту приватної протиповітряної оборони долучилися вже понад 50 українських компаній, а групи кількох підприємств уже виконують бойові завдання під керівництвом Повітряних сил ЗСУ.

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