Малая частная ПВО: эксперт объяснил, когда бизнес сможет законно сбивать дроны
Все больше частных компаний заинтересовано в защите от дроновых атак, но вопрос остается за законодательным урегулированием.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил руководитель отдела беспилотных технологий Фонда Сергея Притулы Кирилл Люков.
Есть ли перспективы у малой частной ПВО
По словам Люкова, ниша малой частной ПВО имеет право на существование при условии, что будут адекватно прописаны нормы. Речь идет, в частности, об урегулировании работы со взрывчаткой, которая необходима для противодействия дронам.
"Если есть заинтересованные компании, которые готовы это спонсировать, - такая ниша точно имеет право на существование", - отметил эксперт.
Люков добавил, что обучать можно и гражданским - это могут быть корпоративные службы безопасности или привлечены частные компании. Вопрос, по словам Люкова, лишь в том, как законно нормализовать этот процесс: если это возможно, в таком подходе есть смысл.
Как частная безопасность адаптируется к дроновым угрозам
Люков отметил, что появление дроновой угрозы - это уже глобальная тенденция безопасности в мире, а не сугубо украинская специфика. По его словам, ранее службы безопасности, которые обеспечивали массовые меры вроде футбольных матчей, предоставляли определенный ограниченный набор функций по договору.
"Теперь им следует учитывать возможность, что в "чашу" стадиона может залететь небольшой дрон и взорваться", - объяснил эксперт.
Соответственно, по словам Люкова, сейчас происходит изменение глобальной системы в частных компаниях, и теперь им необходимо охранять еще и воздушное пространство над охраняемыми ими объектами.
Легализация частных ПВО в Украине развивается постепенно в течение 2026 года. Ранее сообщалось, что к экспериментальному проекту частной противовоздушной обороны присоединились более 50 украинских компаний, а группы нескольких предприятий уже выполняют боевые задачи под руководством Воздушных сил ВСУ.