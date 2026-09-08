Максимум жертв і руйнувань: Зеленський розповів про задум РФ під час атаки на Київ

У Києві та області, а також у низці інших регіонів з ночі тривають роботи з ліквідації наслідків удару. За словами президента, атака мала комбінований характер:

балістичні ракети;

крилаті ракети;

протикорабельні ракети;

реактивні "шахеди".

У столиці зафіксовані значні пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

"Складна була атака, яку росіяни намагались умисно прорахувати для якомога більшої шкоди життю: балістика, крилаті та протикорабельні ракети, реактивні "шахеди", - сказав президент.

Станом на зараз відомо про десятьох поранених. Медичну допомогу отримують усі, хто цього потребує.

Рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалося врятувати тринадцятьох людей. Двоє загинули.

У Київській області окупанти били по об'єктах критичної інфраструктури. На Одещині влучили у звичайний ринок.

У Харкові двоє постраждалих, пошкоджений багатоквартирний будинок. Вранці атакували тепловоз потяга Київ - Суми на залізничній станції на Сумщині, але без постраждалих. Триває евакуація людей. Також били по Запоріжжю та Дніпровщині.

"Дякую всім партнерам, які допомогу Україні з ППО визначають як пріоритет. Це напряму означає зберігати життя людей", - зазначив президент.

Нагадаємо, наслідки нічного удару зафіксували одразу у семи районах Києва - постраждали щонайменше 14 багатоповерхівок, школа, поліклініка, супермаркет та автозаправна станція.