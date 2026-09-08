Максимум жертв і руйнувань: Зеленський розповів про задум РФ під час атаки на Київ

Росіяни свідомо намагались завдати якомога більшої шкоди людям під час нічної атаки на Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.
У Києві та області, а також у низці інших регіонів з ночі тривають роботи з ліквідації наслідків удару. За словами президента, атака мала комбінований характер:
У столиці зафіксовані значні пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.
"Складна була атака, яку росіяни намагались умисно прорахувати для якомога більшої шкоди життю: балістика, крилаті та протикорабельні ракети, реактивні "шахеди", - сказав президент.
Станом на зараз відомо про десятьох поранених. Медичну допомогу отримують усі, хто цього потребує.
Рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалося врятувати тринадцятьох людей. Двоє загинули.
У Київській області окупанти били по об'єктах критичної інфраструктури. На Одещині влучили у звичайний ринок.
У Харкові двоє постраждалих, пошкоджений багатоквартирний будинок. Вранці атакували тепловоз потяга Київ - Суми на залізничній станції на Сумщині, але без постраждалих. Триває евакуація людей. Також били по Запоріжжю та Дніпровщині.
"Дякую всім партнерам, які допомогу Україні з ППО визначають як пріоритет. Це напряму означає зберігати життя людей", - зазначив президент.
Нагадаємо, наслідки нічного удару зафіксували одразу у семи районах Києва - постраждали щонайменше 14 багатоповерхівок, школа, поліклініка, супермаркет та автозаправна станція.
Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.
Тим часом, днем до цього дрони знищили сім вантажівок на Бориспільщині й двічі влучили в один логістичний комплекс. 1 вересня Київ пережив ще масштабнішу атаку.