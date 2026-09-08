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У Києві загинули люди після нічної атаки окупантів на столицю

07:02 08.09.2026 Вт
2 хв
Також збільшилась кількість постраждалих
aimg Пилип Бойко
У Києві загинули люди після нічної атаки окупантів на столицю Фото: лікарі швидкою допомоги (GettyImages)
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За даними КМВА, у столиці в результаті нічної балістичної атаки загинули люди. Також зросла кількість мешканців Києва, які отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

У відомстві проінформували, що на 06:30 відомо про двох загиблих. Кількість постраждалих зросла до семи людей.

У КМВА висловили співчуття родинам та близьких загиблих.

Що відомо про атаку на Київ в ніч на 8 вересня

Окупанти били по Києву балістикою, дронами та крилатими ракетами. У ДСНС повідомляють про пожежі та руйнування у п'яти районах Києва.

Рятувальникам вдалось розблокувати та вивести на свіже повітря 10 осіб. Також пожежники ліквідували загоряння на складських та гаражних об'єктах.

Мер столиці, Віталій Кличко, повідомив, що у Голосіївському районі спалахнула пожежа на території навчального закладу, а у Подільському та Дарницькому районах зафіксували загоряння на нежитлових територіях.

Що ще відомо про атаки окупантів

Днем раніше дрони знищили сім вантажівок на Бориспільщині та Фастівщині, а також двічі влучили в один логістичний комплекс - рятувальникам довелося гасити пожежу там повторно.

5 вересня дрон влучив прямо в дах житлової багатоповерхівки - тоді, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Раніше, 1 вересня, місто пережило значно масштабнішу атаку, під час якої пошкодило житловий будинок і підприємство - загинула людина, ще восьмеро постраждали, серед них дитина, а з пошкодженого будинку довелося евакуювати 48 людей.

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