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Максимум жертв и разрушений: Зеленский рассказал о замысле РФ во время атаки на Киев

09:52 08.09.2026 Вт
2 мин
Россияне били по столице всем, чем имели
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия атаки на Киев (t.me/V_Zelenskiy_official)

Россияне сознательно пытались нанести как можно больший вред людям во время ночной атаки на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.

В Киеве и области, а также в ряде других регионов с ночи продолжаются работы по ликвидации последствий удара. По словам президента, атака носила комбинированный характер:

  • баллистические ракеты;
  • крылатые ракеты;
  • противокорабельные ракеты;
  • реактивные "шахеды".

В столице зафиксированы серьезные повреждения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

"Сложна была атака, которую россияне пытались преднамеренно просчитать для как можно большего вреда жизни: баллистика, крылатые и противокорабельные ракеты , реактивные "шахеды", - сказал президент.

По состоянию на данный момент известно о десяти раненых. Медицинскую помощь получают все, кто в этом нуждается.

Спасателям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось спасти тринадцать человек. Двое погибли.

В Киевской области оккупанты били по объектам критической инфраструктуры. В Одесской области попали в обычный рынок.

В Харькове двое пострадавших, поврежден многоквартирный дом. Утром атаковали тепловоз поезда Киев – Сумы на железнодорожной станции на Сумщине, но без пострадавших. Продолжается эвакуация людей. Также били по Запорожью и по Днепровщине.

"Благодарю всех партнеров, которые помощь Украине с ПВО определяют как приоритет. Это напрямую означает сохранять жизнь людей", - отметил президент.

Напомним, последствия ночного удара зафиксировали сразу в семи районах Киева - пострадали не менее 14 многоэтажек, школа, поликлиника, супермаркет и автозаправочная станция.

Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство по факту военного преступления.

Между тем, днем до этого дроны уничтожили семь грузовиков в Бориспольском районе и дважды попали в один логистический комплекс. 1 сентября Киев пережил еще более масштабную атаку.

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