Максимум жертв и разрушений: Зеленский рассказал о замысле РФ во время атаки на Киев

Россияне сознательно пытались нанести как можно больший вред людям во время ночной атаки на Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.
В Киеве и области, а также в ряде других регионов с ночи продолжаются работы по ликвидации последствий удара. По словам президента, атака носила комбинированный характер:
В столице зафиксированы серьезные повреждения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.
"Сложна была атака, которую россияне пытались преднамеренно просчитать для как можно большего вреда жизни: баллистика, крылатые и противокорабельные ракеты , реактивные "шахеды", - сказал президент.
По состоянию на данный момент известно о десяти раненых. Медицинскую помощь получают все, кто в этом нуждается.
Спасателям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось спасти тринадцать человек. Двое погибли.
В Киевской области оккупанты били по объектам критической инфраструктуры. В Одесской области попали в обычный рынок.
В Харькове двое пострадавших, поврежден многоквартирный дом. Утром атаковали тепловоз поезда Киев – Сумы на железнодорожной станции на Сумщине, но без пострадавших. Продолжается эвакуация людей. Также били по Запорожью и по Днепровщине.
"Благодарю всех партнеров, которые помощь Украине с ПВО определяют как приоритет. Это напрямую означает сохранять жизнь людей", - отметил президент.
Напомним, последствия ночного удара зафиксировали сразу в семи районах Киева - пострадали не менее 14 многоэтажек, школа, поликлиника, супермаркет и автозаправочная станция.
Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство по факту военного преступления.
Между тем, днем до этого дроны уничтожили семь грузовиков в Бориспольском районе и дважды попали в один логистический комплекс. 1 сентября Киев пережил еще более масштабную атаку.