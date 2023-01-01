"Максимум ворога". Росія має крилатих ракет на 2-3 потужні удари, - ГУР

"Дефіцит сьогодні є у росіян. Він пов'язаний насамперед із балістичними ракетами "Іскандер". Як бачимо, давно вони застосовували цей вид озброєння. Йдеться саме про балістику. Й наближаються до закінчення запаси "Калібрів". Набагато зменшуються крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х-555. І наші підрахунки дуже прості. Максимум, на що здатна Росія - це два-три такі потужні завдання ударів, як от ми спостерігали за останній час", - розповів Скібіцький.

Він уточнив, йдеться, за мірками РФ, про високоточне озброєння - це крилаті ракети Х-101, Х-555 та "Калібри".

Він додав, що у Росії продовжується виробництво ракет, хоч і дещо зменшилося.

Нагадаємо, як нещодавно розповів очільник української розвідки Кирило Буданов, в російських запасах залишилося ще близько 150 ракет, яких може вистачити на дві масовані атаки по Україні.

Додамо, раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що деякі ракети, які Росія використовує під час обстрілів по території України, йдуть фактично з конвеєра.

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