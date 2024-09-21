Максимум +26 градусів вдень. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Погода в Україні

Погода на вихідних 21-22 вересня в Україні, як раніше прогнозували синоптики, буде теплою та не дощовою. При цьому не варто виключати заморозки у Карпатах.

При тому, що в Україні триває метеорологічне літо, вересень може нагадати про себе дощами, як це було 15 вересня, коли Одесу накрила потужна злива на тлі повеней у Європі. Також в Україні не виключено похолодання і не лише нічне.

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