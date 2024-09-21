Максимум +26 градусов днем. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погода в Украине

Погода на выходных 21-22 сентября в Украине, как ранее прогнозировали синоптики, будет теплой и не дождивой. При этом не стоит исключать заморозки в Карпатах.

При том, что в Украине продолжается метеорологическое лето, сентябрь может напомнить о себе дождями, как это было 15 сентября, когда Одессу накрыл мощный ливень на фоне наводнений в Европе. Также в Украине не исключено похолодание и не только ночное.

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