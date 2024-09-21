Максимум +26 градусов днем. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Завтра, 22 сентября, в Украине будет тепло без осадков. Ночью температура минимально опустится до 2°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Небольшая облачность. Без осадков.
Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 7-12°, на побережье морей 12-17°; днем 21-26°, в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 15-20°.
Небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 7-12°, днем 21-26°; в Киеве ночью 10-12°, днем 23-25°.
Погода в Украине 22 сентября (facebook.com/UkrHMC)
Погода на выходных 21-22 сентября в Украине, как ранее прогнозировали синоптики, будет теплой и не дождивой. При этом не стоит исключать заморозки в Карпатах.
При том, что в Украине продолжается метеорологическое лето, сентябрь может напомнить о себе дождями, как это было 15 сентября, когда Одессу накрыл мощный ливень на фоне наводнений в Европе. Также в Украине не исключено похолодание и не только ночное.
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