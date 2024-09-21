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Максимум +26 градусов днем. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 22 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 22 сентября, в Украине будет тепло без осадков. Ночью температура минимально опустится до 2°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Небольшая облачность. Без осадков.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье морей 12-17°; днем 21-26°, в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем ​​15-20°.

Погода в Киеве и области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем ​​21-26°; в Киеве ночью 10-12°, днем ​​23-25​​°.

Погода в Украине 22 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Погода на выходных 21-22 сентября в Украине, как ранее прогнозировали синоптики, будет теплой и не дождивой. При этом не стоит исключать заморозки в Карпатах.

При том, что в Украине продолжается метеорологическое лето, сентябрь может напомнить о себе дождями, как это было 15 сентября, когда Одессу накрыл мощный ливень на фоне наводнений в Европе. Также в Украине не исключено похолодание и не только ночное.

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