Максимум +26 градусів вдень. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні
Завтра, 22 вересня, в Україні буде тепло, без опадів. Вночі температура мінімально опуститься до 2°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргидрометцентр".
Невелика хмарність. Без опадів.
Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 12-17°; вдень 21-26°, в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 15-20°.
Погода у Києві та області
Невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 21-26°; у Києві вночі 10-12°, вдень 23-25°.
Погода в Україні 22 вересня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні
Погода на вихідних 21-22 вересня в Україні, як раніше прогнозували синоптики, буде теплою та не дощовою. При цьому не варто виключати заморозки у Карпатах.
При тому, що в Україні триває метеорологічне літо, вересень може нагадати про себе дощами, як це було 15 вересня, коли Одесу накрила потужна злива на тлі повеней у Європі. Також в Україні не виключено похолодання і не лише нічне.
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