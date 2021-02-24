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Максимальную сумму кредита по программе "5-7-9" увеличили вдвое

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Максимальная сумма кредита увеличена с 200 до 400 тысяч евро.

Постановление принято на заседании правительства 24 февраля, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.

Согласно постановлению, новая сумма устанавливается на период карантина и в течение 6 месяцев после его отмены.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сегодня, из-за распространения коронавируса и введения ограничений на хозяйственную деятельность во время карантина субъекты микро - и малого, а также среднего предпринимательства сталкиваются с:

  • потерей рынков сбыта из-за запретов или уменьшения платежеспособности потребителей;
  • необходимостью удержания персонала на период вынужденного простоя;
  • необходимостью сохранения основных средств в рабочем состоянии для восстановления деятельности после окончания карантина;
  • необходимостью выполнения текущих обязательств и постоянных затрат

Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2021 года в национальной валюте составляли 34,8% годовых. По сравнению с декабрем прошлого года ставки выросли на 1,1 п. п.

Как сообщало РБК-Украина, министерство финансов рассчитывает, что первые кредиты по программе "Доступная ипотека под 7%" будут выданы в начале марта 2021 года. Всего программой смогут воспользоваться 5 тысяч семей.

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