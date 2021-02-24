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Максимальну суму кредиту за програмою "5-7-9" збільшили удвічі

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва. Максимальна сума кредиту збільшена з 200 до 400 тисяч євро.

Постанова ухвалена під час засідання уряду 24 лютого, яке транслювалося на Youtube-каналі Кабміну.

Згідно з постановою, нова сума встановлюється на період карантину та протягом 6 місяців після його скасування.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, на сьогодні, через поширення коронавірусу та запровадження обмежень здійснення господарської діяльності під час карантину суб’єкти мікро- та малого, а також середнього підприємництва стикаються з:

  • втратою ринків збуту через заборону або зменшення платоспроможності споживачів;
  • необхідністю утримання персоналу на період вимушеного простою;
  • необхідністю збереження основних засобів у робочому стані для відновлення діяльності після закінчення карантину;
  • необхідністю виконання поточних зобов’язань та постійних витрат.

Нагадаємо, процентні ставки за новими кредитами банків для населення у січні 2021 року в національній валюті складали 34,8% річних. Порівняно з груднем минулого року ставки зросли на 1,1 в. п.

Як повідомляло РБК-Україна, міністерство фінансів розраховує, що перші кредити за програмою "Доступна іпотека під 7%" будуть видані на початку березня 2021 року. Всього програмою зможуть скористатися 5 тисяч сімей.

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Новини України кредитКабінет Міністрів України
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