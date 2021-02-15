Банки повысили кредитные ставки для населения до 35% годовых
Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2021 года в национальной валюте составляли 34,8% годовых. По сравнению с декабрем прошлого года ставки выросли на 1,1 п.п.
Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 1,1 п.п. до 6,3% годовых.
Ставки по гривневым кредитам для предприятий за январь выросли с 8,5% до 8,7% годовых, по валютным снизились с 5,2% до 4,4% годовых.
Кредитный портфель банков за январь 2021 год вырос на 0,1% до 949 млрд грн, в т.ч. населения сократился на 0,5% до 198 млрд грн, предприятий вырос на 0,2% до 739 млрд грн.
Напомним, учетная ставка НБУ в 2020 году снизилась с 13,5% до 6,0%. Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что ставки по кредитам в банках Украины находятся на историческом минимуме, но есть потенциал для снижения даже при неизменной учетной ставке НБУ.
Отметим, в декабре 2020 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке составляла 14%, на первичном - 16,9%. Год назад, в декабре 2019 года, ставки по ипотеке составляли 20,6% на вторичном и 21,5% на первичном.