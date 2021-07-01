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Максимальное пособие по безработице выросло с 1 июля

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Украина, Четверг 01 июля 2021 09:19
Максимальное пособие по безработице выросло с 1 июля Фото: максимальный размер пособия по безработице вырос до 9,5 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 1 июля 2021 года в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимального пособия по безработице.

Соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Максимальное пособие по безработице вырастет пропорционально увеличению минимума. Его размер составляет четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц (с 1 июля - 2379 гривен). Таким образом, сумма увеличится с 9080 гривен до 9516 гривен.

Что касается размера минимальной помощи по безработице, то он останется без изменений. На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 гривен. Минимальное пособие получают те, кто работал в течение последнего года менее 6 месяцев.

Напомним, по данным Госстата, уровень безработицы по методологии Международной организации труда достиг 10,5%.

В апреле Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2021 год ухудшен до 9,1% по сравнению с 8,8%, которые НБУ ожидал в январе.

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