Максимально убрать налоги и все сложности для бизнеса. Зеленский поставил задачу правительству

"Пока государство воюет, должна сохраняться и восстанавливаться экономика Украины. На столько, на сколько это возможно. На улицах городов должна появиться жизнь, там где позволяет безопасность. Там где это могут обеспечить просто люди: аптеки, торговля, любой бизнес, которым может работать сегодня. Чтобы страна жила, чтобы уже начиналось восстановление Украины. Это зависит от каждого из нас, от каждого, кто может работать. Экономическое подавление Украины - это одна из задач войны против нас. Поэтому правительство получило четкое поручение вернуть малый и средний бизнес, убрать все, что мешает, максимально ослабить налоги, убрать все сложности, чтобы система не давила, чтобы люди работать так, как могут", - заявил Зеленский

Президент добавил, что Кабмин уже работает над возобновлением функционирования бизнес. Через несколько дней правительство сообщит детали.