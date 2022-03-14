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Максимально убрать налоги и все сложности для бизнеса. Зеленский поставил задачу правительству

Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский заявил, что дал правительству новое задание по восстановлению экономики. Он поручил Кабинету министров возобновить работу малого и среднего бизнеса в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Пока государство воюет, должна сохраняться и восстанавливаться экономика Украины. На столько, на сколько это возможно. На улицах городов должна появиться жизнь, там где позволяет безопасность. Там где это могут обеспечить просто люди: аптеки, торговля, любой бизнес, которым может работать сегодня. Чтобы страна жила, чтобы уже начиналось восстановление Украины. Это зависит от каждого из нас, от каждого, кто может работать. Экономическое подавление Украины - это одна из задач войны против нас. Поэтому правительство получило четкое поручение вернуть малый и средний бизнес, убрать все, что мешает, максимально ослабить налоги, убрать все сложности, чтобы система не давила, чтобы люди работать так, как могут", - заявил Зеленский

Президент добавил, что Кабмин уже работает над возобновлением функционирования бизнес. Через несколько дней правительство сообщит детали.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что после войны будут отстроены все дома и квартиры пострадавших в результате действий российских оккупантов.

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Война России против УкраиныВторжение России в УкраинуВладимир Зеленский