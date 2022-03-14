После войны отстроим каждый дом, каждую квартиру - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после войны будут отстроены все дома и квартиры, которые были разрушены в результате авиаударов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

"Российские войска продолжают уничтожать нашу инфраструктуру, продолжают бить по нашим городам... Но, знайте, мы все отстроим, мы все восстановим. Каждая улица каждого города, каждая квартира каждого украинца. Я уверен, мы сможем сделать это быстро. Мы направим на это все наши силы и всю помощь миру", - заявил Зеленский.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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