Максимально прибрати податки та усі складності для бізнесу. Зеленський поставив завдання уряду

"Поки держава воює, має зберігатися і відновлюватися економіка України. На стільки, на скільки це можливо. На вулицях міст має з'явитися життя, там де дозволяє безпека. Там де це можуть забезпечити просто люди: аптеки, торгівля, будь-який бізнес, яким може працювати сьогодні. Щоб країна жила, щоб вже починалося відновлення України. Це залежить від кожного з нас, від кожного, хто може працювати. Економічне придушення України - це одне з завдань війни проти нас. Ми маємо відбитися і від цього. Тому уряд отримав чітке доручення повернути малий та середній бізнес, прибрати усе, що заважає, максимально послабити податки, прибрати всі складнощі, щоб система не тиснула, щоб люди працювати так, як можуть", - заявив Зеленський

Президент додав, що Кабмін вже працює над відновленням роботи бізнес. Через декілька днів уряд повідомить деталі.