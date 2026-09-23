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У Макрона спрогнозировали, что будет с помощью Украине после его ухода

08:29 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Роман Кот aimg Юлия Капитонова
У Макрона спрогнозировали, что будет с помощью Украине после его ухода Фото: Бенджамен Аддад, министр-делегат Франции по делам Европы (Getty Images)
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Поддержка Украины со стороны Франции будет продолжена и после завершения каденции президента страны Эммануэля Макрона.

Такой прогноз в интервью РБК-Украина озвучил министр делегат Франции по делам Европы Бенджамен Аддад.

По его убеждению, большинство французов действительно поддерживает Украину.

Аддад обратил внимание на то, что это с самого начала подтверждают все опросы.

Более того, есть немало примеров партнерства украинской власти с французскими местными органами власти - муниципалитетами и регионами, представляющими разные политические партии.

"Это меня очень поразило. Скажу откровенно: за последние четыре с половиной года французы интересовались тем, что происходит в Украине. Они смотрят это по телевидению, читают об этом, выражают поддержку; они даже, если честно, иногда просят нас делать больше", - подчеркнул Аддад.

По его словам, схожая ситуация до сих пор сохраняется и в других странах Европы.

"Думаю, в подавляющем большинстве стран Европы ситуация такая же, поэтому я уверен, что эта дружба с Украиной и поддержка Украины будут продолжаться", - убежден Аддад.

Кстати, ранее РБК-Украина сообщало, что Макрон объявил о дальнейшем укреплении украинской ПВО.

Глава республики официально подтвердил, что Франция заключила контракт на поставку радаров и передаст Украине ракеты-перехватчики.

Кроме того, он обсудил с президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие между Украиной и Россией.

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