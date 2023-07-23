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Макрона не запросили на саміт БРІКС, попри його прохання

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Саміт БРІКС, який пройде в ПАР, стане одним із наймасштабніших: 70 запрошень уже розіслано лідерам країн Півдня. Однак західні країни, такі як США, Велика Британія і Франція, не отримали запрошення, включно з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це заявив емісар БРІКС від ПАР професор Аніл Суклал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на News24 .

За його словами, на саміт запрошені глави всіх 54 африканських держав. Включаючи, Бразилію, Росію, Китай, Індію і ПАР.

Суклал розповів, що запрошення на саміт було надіслано також главам усіх держав Півдня світу. При цьому багато лідерів дзвонили президенту Сирілу Рамафосі і просили запрошення, оскільки були зацікавлені в участі в саміті.

"Президент Рамафоса ухвалив рішення запросити на саміт "БРІКС плюс" весь континент, а також усіх політичних керівників основних організацій глобального Півдня. Таким чином, загалом було запрошено близько 69 лідерів", - наголосив він.

За його словами, хоча західні країни і не були запрошені, члени БРІКС ніколи не говорили, що не спілкуються з ними.

"Ми взаємодіємо зі спільнотою в плані розв'язання спільних глобальних проблем", - сказав Суклал.

Макрон на саміті БРІКС

Нещодавно міністр закордонних справ Франції Катрін Колона розповіла, що президент Еммануель Макрон хоче отримати запрошення на саміт БРІКС, який відбудеться у серпні у ПАР.

На саміті може бути присутнім і російський диктатор Володимир Путін. Але його участь ще залишається під питанням, оскільки у ПАР главу Кремля можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

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БРИКСЕммануель МакронФранція