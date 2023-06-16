ua ru
Пт, 16 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Участь Путіна у саміті БРІКС розглядає уряд ПАР, - президент

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 16 червня 2023 21:13
Участь Путіна у саміті БРІКС розглядає уряд ПАР, - президент Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Уряд Південно-Африканської Республіки розглядає питання щодо участі російського диктатора Володимира Путіна у саміті БРІКС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента ПАР Сиріла Рамафоси під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та африканськими лідерами.

"У мене також буде двостороння зустріч з президентом Путіним для того, щоб обговорити саміт БРІКС. Це питання ще обговорює та розглядає наш уряд", - розповів Рамафоса.

За словами глави держави, це питання постійно обговорюється. І йому доведеться ухвалювати рішення та оголошувати про те, як пройде саміт БРІКС.

Участь Путіна у саміті БРІКС

Нагадаємо, у Південно-Африканській Республіці на 22-24 серпня заплановано проведення саміту БРІКС. У ньому також має взяти участь і російський диктатор Володимир Путін.

Але у березні суд Гааги видав ордер на арешт глави Кремля, оскільки він причетний до депортації українських дітей. Виходячи з того, що ПАР є країною-підписантом Римського статуту, вона зобов'язана заарештувати диктатора, якщо він перебуває на території держави.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що ПАР може перенести саміт до іншої країни. Уряд розглядає можливість звернутися до Китаю з проханням провести зустріч лідерів країн там.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Международный уголовный суд БРИКС
NEWS
"Совкова" практика. Навіщо Росії бойові дельфіни і чи врятують вони флот у Севастополі
"Совкова" практика. Навіщо Росії бойові дельфіни і чи врятують вони флот у Севастополі
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом