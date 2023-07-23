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Макрона не пригласили на саммит БРИКС, несмотря на его просьбу

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР, станет одним из самых масштабных: 70 приглашений уже разосланы лидерам стран Юга. Однако западные страны, такие как США, Великобритания и Франция, не получили приглашение, включая президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом заявил эмиссар БРИКС от ЮАР профессор Анил Суклал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News24.

По его словам, на саммит приглашены главы всех 54 африканских государств. Включая, Бразилию, Россию, Китай, Индию и ЮАР.

Суклал рассказал, что приглашения на саммит были направлены также главам всех государств Юга мира. При этом многие лидеры звонили президенту Сирилу Рамафосе и просили приглашения, поскольку были заинтересованы в участии в саммите.

"Президент Рамафоса принял решение пригласить на саммит "БРИКС плюс" весь континент, а также всех политических руководителей основных организаций глобального Юга. Таким образом, всего было приглашено около 69 лидеров", - подчеркнул он.

По его словам, хотя западные страны и не были приглашены, члены БРИКС никогда не говорили, что не общаются с ними.

"Мы взаимодействуем с сообществом в плане решения общих глобальных проблем", - сказал Суклал.

Макрон на саммите БРИКС

Недавно министр иностранных дел Франции Катрин Колонна рассказала, что президент Эммануэль Макрон хочет получить приглашение на саммит БРИКС, который состоится в августе в ЮАР.

На саммите может присутствовать и российский диктатор Владимир Путин. Но его участие еще остается под вопросом, поскольку в ЮАР главу Кремля могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

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БРИКСЭммануэль МакронФранция