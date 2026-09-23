У Макрона розповіли, якою бачать роль України в новій архітектурі безпеки Європи

"Я вважаю, що Україна відіграватиме ключову роль у цій європейській безпековій архітектурі. І саме тому, до речі, було цілком природно включити Україну до деяких із цих механізмів, таких як SAFE (фінансовий інструмент ЄС для стимулювання оборонних інвестицій - ред.)", - сказав Аддад.

За його словами, це не лише перша лінія оборони для європейців, але й можливість для компаній побачити, що відбувається, об’єднати європейську та українську оборонну промисловість, щоб з’ясувати, як можуть співпрацювати над конкретними проєктами, наприклад, у сферах кібербезпеки, безпілотників та протиповітряної оборони.

"Саме тому ми й створили "Коаліцію рішучих", адже знаємо, що навіть якщо завтра між Україною та Росією буде укладено перемир’я, це не буде довготривалим миром. Це може бути лише паузою, перервою, яку Росія використає для переозброєння, перегрупування та повторного нападу", - зазначив міністр.

І саме тому, за його словами, європейцям потрібно також забезпечити гарантії безпеки в довгостроковій перспективі, підтримку української армії, можливо, розгортання європейських військ на території України, адже саме тут і надалі вирішуватиметься питання довгострокової безпеки Європи.

"Тож, на мою думку, очевидно, що Україна вже є в серці європейської безпеки і залишатиметься там у довгостроковій перспективі", - наголосив Аддад.