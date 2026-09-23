У Макрона рассказали, какой видят роль Украины в новой архитектуре безопасности Европы

"Я считаю, что Украина будет играть ключевую роль в этой европейской архитектуре безопасности. И именно поэтому, кстати, было вполне естественно включить Украину в некоторые из этих механизмов, таких как SAFE (финансовый инструмент ЕС для стимулирования оборонных инвестиций - ред.)", - сказал Аддад.

По его словам, это не только первая линия обороны для европейцев, но и возможность для компаний увидеть происходящее объединить европейскую и украинскую оборонную промышленность, чтобы выяснить, как могут сотрудничать над конкретными проектами, например, в сферах кибербезопасности, беспилотников и противовоздушной обороны.

"Именно поэтому мы и создали "Коалицию решительных", ведь знаем, что даже если завтра между Украиной и Россией будет заключено перемирие, это не будет долговременным миром. Это может быть только паузой, перерывом, который Россия использует для перевооружения, перегруппировки и повторного нападения", - отметил министр.

И именно поэтому, по его словам, европейцам нужно также обеспечить гарантии безопасности в долгосрочной перспективе, поддержку украинской армии, возможно, развертывание европейских войск на территории Украины, ведь именно здесь и дальше будет решаться вопрос долгосрочной безопасности Европы.

"Поэтому, на мой взгляд, очевидно, что Украина уже находится в сердце европейской безопасности и будет оставаться там в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Аддад.