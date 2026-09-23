У Макрона розповіли, чому Україні важливі реформи та чого чекати від вступу до ЄС

За словами міністра, саме тому українці підтримують прагнення до ЄС, адже вони знають, що це забезпечить верховенство права, систему стримувань і противаг та прозорість системи.

"В українських установах працюють наші експерти, які надають підтримку, наприклад, у проведенні судової реформи, і ми продовжуватимемо це робити, - повідомив Аддад.

При цьому він зазначив, що приєднання України до європейської сім’ї відповідає інтересам Європи та геополітичній стабільності Європи.

"Це принесе мир на наш континент. Але цей процес ґрунтується на конкретних досягненнях. Він побудований на реформах, тому є вимогливим, і ми будемо стежити за цим процесом та надавати Україні всебічну підтримку на цьому шляху реформ", - додав французький політик.