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У Макрона рассказали, почему Украине важны реформы и чего ждать от вступления в ЕС

08:52 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Милан Лелич aimg Юлия Маловичко
Фото: Бенджамен Аддад (РБК-Украина – Виталий Носач)

Для Украины важно продолжать реформы или в отношении борьбы с коррупцией, или реформы в рамках евроинтеграционного процесса, а также те, которые дадут независимость судебной власти и обеспечат верховенство права.

Об этом в интервью заявил министр-делегат Франции по делам Европы Бенджамен Аддад.

По словам министра, именно поэтому украинцы поддерживают стремление к ЕС, ведь они знают, что это обеспечит верховенство права, систему сдерживаний и противовесов и прозрачность системы.

"В украинских учреждениях работают наши эксперты, оказывающие поддержку, например, в проведении судебной реформы, и мы будем продолжать это делать", - сообщил Аддад.

При этом он отметил, что присоединение Украины к европейской семье отвечает интересам Европы и геополитической стабильности Европы.

"Это принесет мир на наш континент. Но этот процесс основывается на конкретных достижениях. Он построен на реформах, поэтому требователен, и мы будем следить за этим процессом и оказывать Украине всестороннюю поддержку на этом пути реформ", - добавил французский политик.

Напомним, среди недавних реформ в Украине – реформа в налоговой системе. Речь идет о налоге для ФЛП, который Украине придется одобрить. Однако Киеву якобы удалось достичь такого порога дохода ФЛП, которых будут облагать налогом, что бояться следует не всем.

Речь идет о годовом обороте ФОПов размером 85 тысяч евро.

Кроме этого, в 2027 украинцев ожидает незначительное повышение заработных плат. Больше – в материале РБК-Украина.

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