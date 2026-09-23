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У Макрона розповіли, чому Україні важливі реформи та чого чекати від вступу до ЄС

08:52 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Мілан Лєліч aimg Юлія Маловічко
У Макрона розповіли, чому Україні важливі реформи та чого чекати від вступу до ЄС Фото: Бенджамен Аддад (РБК-Україна - Віталій Носач)
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Для України важливо продовжувати реформи чи то стосовно боротьби з корупцією, чи то реформи в рамках євроінтеграційного процесу, а також ті, які дадуть незалежність судової влади та забезпечатьі верховенство права.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр-делегат Франції у справах Європи Бенджамен Аддад.

За словами міністра, саме тому українці підтримують прагнення до ЄС, адже вони знають, що це забезпечить верховенство права, систему стримувань і противаг та прозорість системи.

"В українських установах працюють наші експерти, які надають підтримку, наприклад, у проведенні судової реформи, і ми продовжуватимемо це робити, - повідомив Аддад.

При цьому він зазначив, що приєднання України до європейської сім’ї відповідає інтересам Європи та геополітичній стабільності Європи.

"Це принесе мир на наш континент. Але цей процес ґрунтується на конкретних досягненнях. Він побудований на реформах, тому є вимогливим, і ми будемо стежити за цим процесом та надавати Україні всебічну підтримку на цьому шляху реформ", - додав французький політик.

Нагадаємо, серед недавніх реформ в Україні - реформа в податковій системі. Йдеться про податок для ФОПів, який таки Україні доведеться схвалити. Однак Києву ніби-то вдалось досягти такого порогу доходу ФОПів, яких будуть оподатковувати, що боятись слід не всім.

Йдеться про річний оборот ФОПів розміром 85 тисяч євро.

Окрім цього, у 2027 на українців чекає незначне підвищення заробітніх плат. Більше - в матеріалі РБК-Україна.

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