У Макрона рассказали, почему Украине важны реформы и чего ждать от вступления в ЕС

Для Украины важно продолжать реформы или в отношении борьбы с коррупцией, или реформы в рамках евроинтеграционного процесса, а также те, которые дадут независимость судебной власти и обеспечат верховенство права.

Об этом в интервью заявил министр-делегат Франции по делам Европы Бенджамен Аддад.

По словам министра, именно поэтому украинцы поддерживают стремление к ЕС, ведь они знают, что это обеспечит верховенство права, систему сдерживаний и противовесов и прозрачность системы.

"В украинских учреждениях работают наши эксперты, оказывающие поддержку, например, в проведении судебной реформы, и мы будем продолжать это делать", - сообщил Аддад.

При этом он отметил, что присоединение Украины к европейской семье отвечает интересам Европы и геополитической стабильности Европы.

"Это принесет мир на наш континент. Но этот процесс основывается на конкретных достижениях. Он построен на реформах, поэтому требователен, и мы будем следить за этим процессом и оказывать Украине всестороннюю поддержку на этом пути реформ", - добавил французский политик.