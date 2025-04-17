У Макрона розкрили перші деталі зустрічі з Рубіо і Віткоффом щодо України

Як зазначили в Єлисейському палаці, сторони переважно обговорювали мирні переговори, які спрямовані на завершення війни Росії проти України.

Ще однією з тем обговорень стала робота "коаліції рішучих" під головуванням Франції та Великої Британії, засідання якої відбулося 27 березня в Єлисейському палаці.

Також було обговорено інші актуальні питання, зокрема, тарифи між Європою і США, а також деескалацію на Близькому Сході.

У зустрічі, крім Макрона, Рубіо і Віткоффа, брали участь глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро і дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн.