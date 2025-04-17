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У Макрона розкрили перші деталі зустрічі з Рубіо і Віткоффом щодо України

Фото: президент Франції Еммануель Макрон, спецпредставник президента США Стів Віткофф та держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо і спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Головною темою обговорень стала війна РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу.

Як зазначили в Єлисейському палаці, сторони переважно обговорювали мирні переговори, які спрямовані на завершення війни Росії проти України.

Ще однією з тем обговорень стала робота "коаліції рішучих" під головуванням Франції та Великої Британії, засідання якої відбулося 27 березня в Єлисейському палаці.

Також було обговорено інші актуальні питання, зокрема, тарифи між Європою і США, а також деескалацію на Близькому Сході.

У зустрічі, крім Макрона, Рубіо і Віткоффа, брали участь глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро і дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн.

Рубіо і Віткофф приїхали до Франції

Нагадаємо, сьогодні, 17 квітня, держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф приїхали в Париж. Там вони пробудуть до 18 квітня.

Глава держдепу і спецпредставник президента США хочуть просувати зусилля Дональда Трампа щодо досягнення миру між Україною і РФ.

Вони зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами Макрона, перед зустріччю з американськими чиновниками він провів консультації з президентом України Володимиром Зеленським.

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